Riccardo Guarnieri fa scoppiare lo scandalo a Uomini e Donne: “Vuoi negare che ci siamo messi d’accordo?” (Di lunedì 17 maggio 2021) Riccardo Guarnieri ha fatto scoppiare uno scandalo a Uomini e Donne. Il Cavaliere, in studio per raccontare la fine della sua storia con Roberta Di Padua, ha deciso di fare delle rivelazioni molto importanti. Riccardo Guarnieri, scandalo a Uomini e Donne, si svela un accordo Riccardo Guarnieri ha scandalizzato tutti a Uomini e Donne. Finalmente il Cavaliere ha deciso di svuotare il sacco e di raccontare al pubblico tutto quello che si celava dietro la sua storia con Roberta Di Padua. La Dama è entrata in studio per prima, per propinarci il solito raccontino preconfezionato: “Ho deciso di chiudere“. Ma i veri giochi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021)ha fattouno. Il Cavaliere, in studio per raccontare la fine della sua storia con Roberta Di Padua, ha deciso di fare delle rivelazioni molto importanti., si svela un accordoha scandalizzato tutti a. Finalmente il Cavaliere ha deciso di svuotare il sacco e di raccontare al pubblico tutto quello che si celava dietro la sua storia con Roberta Di Padua. La Dama è entrata in studio per prima, per propinarci il solito raccontino preconfezionato: “Ho deciso di chiudere“. Ma i veri giochi ...

Advertising

silvia35089320 : RT @miriana9898: RICCARDO MARIA GUARNIERI SEI TU IL TRONO OVER, SEI TUUUU #uominiedonne - trashiumefobia : RT @robynspower: In una puntata: -ha smascherato il rapporto tra Armando e Roberta -ha smerdato Roberta -ha rivelato che lui e Roberta eran… - EThosgamato : RT @robynspower: In una puntata: -ha smascherato il rapporto tra Armando e Roberta -ha smerdato Roberta -ha rivelato che lui e Roberta eran… - robynspower : In una puntata: -ha smascherato il rapporto tra Armando e Roberta -ha smerdato Roberta -ha rivelato che lui e Rober… - minidadi84 : In che senso non si chiama Riccardo guarnieri?????? #uominiedonne -