Prossime riaperture maggio giugno | ultime news | ipotesi e possibili date

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quali sono lesulleche dovrebbero arrivare tra la fine di2021 e i primi di? Cresce l’attesa in vista del prossimo decreto del 242021 che potrebbe sancire un allentamento generale delle restrizioni finora vigenti. Per ristoranti e bar, per esempio, si fa strada la concretadi riaprire daanche alla sera e non più sfruttando solo ed esclusivamente i tavoli all’aperto. Ma anche piscine e palestre, che finora sono state chiuse, tornano a lavorare. Insomma tante potrebbero essere le novità in vista del prossimo decreto. La cabina di regia si riunisce oggi per fissare le nuove regole anti contagio, il decreto entrerà poi in vigore dal prossimo 24. ...

Advertising

NandoPiscopo1 : @FrancescoRe200 Uscire e pensare alla zona gialla/prossime riaperture - news_mondo_h24 : Nuovo decreto, oggi la cabina di regia. Dal coprifuoco ai matrimoni, le prossime riaperture - MatteoRocchi11 : Ipotesi #coprifuoco alle 23. Con questa ventata di #libertà vedo già piovere le prenotazioni dei turisti di tutto i… - news_mondo_h24 : Dalle piscine ai locali al chiuso passando per il coprifuoco: le prossime riaperture - infoitinterno : Prossime riaperture: palestre, piscine e matrimoni! Coprifuoco alle 23, ecco le regole -

Ultime Notizie dalla rete : Prossime riaperture

VeronaSera

Il governo si riunisce oggi per il nuovo decreto che sarà pubblicato entro il 24 maggio e quasi sicuramente conterrà tutti i dettagli sull' abolizione del coprifuoco e le. Il nuovo decreto conterrà anche i dettagli sulla modifica dei parametri per il cambio di fascia delle Regioni. Cambia il monitoraggio con l'indice Rt Entro la giornata di oggi si ......- quello che succederà nelledue settimane. Contrariamente al passato gli effetti non si manifestano dopo due settimane, ma tre o quattro settimane. Vedremo gli effetti delledel ...AOSTA - Un Ordine del giorno impegnativo quello che devono affrontare, oggi 17 maggio, gli esponenti della Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità.Meno di 6mila casi, le terapie intensive e i ricoveri ancora in discesa e, per la prima volta da sette mesi, il numero delle vittime per il Covid in Italia in 24 ore che scende sotto i cento: sono 93 ...