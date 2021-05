Neodecortech | nel primo trimestre 2021 il fatturato cresce del 20%

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 maggio 2021)ha chiuso ilcon ricavi netti pari a 39,6 milioni di euro, in crescita del 19,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, chiuso a 33,2 milioni di euro. Più nel dettaglio, per l’azienda bergamasca leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design le vendite della divisione carta decorativa stampata sono in aumento del 27,6%, le vendite della divisione carta decorativa crescono del 19,9%, infine quelle della divisione energia sono in crescita del 4,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. A livello geografico, le vendite sono aumentate in Italia del 19,2% e in Europa del 27,3%, mentre sono diminuite in Asia e Medio Oriente di circa il 65% e in America dell’1.8% rispetto all’analogo periodo dell’anno ...