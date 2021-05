Mario Kart 8 Deluxe appassiona proprio tutti! Doug Bowser sta insegnando ai genitori a giocare

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente di Nintendo of America,, ha pubblicato su Twitter alcune foto mentre insegna ai suoisu Nintendo Switch e, secondo, hanno imparato, come dimostra un'immagine della conquista di un secondo posto.ha 55 anni, il che significa che i suoine avranno 70 o 80, ma a quanto pare sono ancora abbastanza giovani per poter. Oltre a questo, possiamo anche vedere cheindossa una fantastica maglietta del Super Nintendo Entertainment System! Leggi altro...

