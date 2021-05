LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: bronzo per la 4×100 uomini con Miressi stratosferico. Martinenghi strabilia, delude Detti (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SEMIFINALI E FINALI (17 MAGGIO) 19.22: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento a domani alle 10 con la sessione di batterie della seconda giornata degli Europei 19.21: I sorrisi arrivano in vista delle finali di domani. Ci saranno Quadarella e Caramignoli negli 800 stile libero a caccia dei primi due posti del podio, ci sarà Martinenghi ad altezza Peaty nei 100 rana. Ci saranno, ma con meno ambizioni, Bianchi e Di Liddo nei 100 farfalla, Sabbioni nei 50 dorso e Pinzuti nei 100 rana. Attenzione anche alla 4×200 mista mista dove gli azzurri possono fare bene 19.19: Si chiude con un bronzo la prima giornata dell’Italia ma soprattutto con l’amaro in bocca della finale dei 400 stile dove Detti in primi9s ma anche De ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI SEMIFINALI E FINALI (17 MAGGIO) 19.22: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento a domani alle 10 con la sessione di batterie della seconda giornata degli19.21: I sorrisi arrivano in vista delle finali di domani. Ci saranno Quadarella e Caramignoli negli 800 stile libero a caccia dei primi due posti del podio, ci saràad altezza Peaty nei 100 rana. Ci saranno, ma con meno ambizioni, Bianchi e Di Liddo nei 100 farfalla, Sabbioni nei 50 dorso e Pinzuti nei 100 rana. Attenzione anche alla 4×200 mista mista dove gli azzurri possono fare bene 19.19: Si chiude con unla prima giornata dell’Italia ma soprattutto con l’amaro in bocca della finale dei 400 stile dovein primi9s ma anche De ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Cusinato quarta nei 400 misti. 4×100 e Detti per il podio - #Nuoto #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: alle 18.00 le finali Detti e la 4×100 sl puntano in alto! - #Nuoto #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: bene Detti e De Tullio Cusinato e Franceschi in finale nei 400 misti. Di Liddo… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Europei Budapest 2021: batterie e finali lunedì 17 maggio (DIRETTA) - #Nuoto #Europei #Budapest #2021… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: dalle 10.00 le batterie con Detti Martinenghi e le 4×100 - #Nuoto #Europei… -