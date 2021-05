Le proposte: coprifuoco da subito alle 23; dal 1° giugno ristoranti aperti anche al chiuso a pranzo e cena (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Governo guidato da Mario Draghi pare ha deciso di alleggerire le misure del lockdown. Una decisione maturata anche nei giorni scorsi e che media le due posizioni politiche all’interno della colazione di Governo: da una parte la Lega di Matteo Salvini che chiede di riaprire tutto e subito e, sul fronte opposto, la posizione del Ministro della Salute Roberto Speranza che è per una riapertura graduale che segua il buon andamento delle vaccinazioni. Il Consiglio dei ministri nella serata di lunedì 17 maggio, a partire dalle 18, varerà il nuovo il decreto con le nuove misure. Ecco alcune proposte al vaglio emerse dalla gabina di regia che si è svolta nel pomeriggio a Roma. coprifuoco Il coprifuoco verrà spostato alle 23. Poi dal 7 giugno ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Governo guidato da Mario Draghi pare ha deciso diggerire le misure del lockdown. Una decisione maturatanei giorni scorsi e che media le due posizioni politiche all’interno della colazione di Governo: da una parte la Lega di Matteo Salvini che chiede di riaprire tutto ee, sul fronte opposto, la posizione del Ministro della Salute Roberto Speranza che è per una riapertura graduale che segua il buon andamento delle vaccinazioni. Il Consiglio dei ministri nella serata di lunedì 17 maggio, a partire d18, varerà il nuovo il decreto con le nuove misure. Ecco alcuneal vaglio emerse dalla gabina di regia che si è svolta nel pomeriggio a Roma.Ilverrà spostato23. Poi dal 7...

