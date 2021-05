La Figc concede a Lotito 14 giorni in più per vendere la Salernitana (Di lunedì 17 maggio 2021) Non più un mese, ma un mese e due settimane: Claudio Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per vendere la Salernitana a un’altra società non riconducibile a lui, pena la non ammissione al campionato di Serie A. Lo ha stabilito oggi il consiglio federale della Figc. Si tratta di un piccolo strappetto temporale al termine di un mese previsto dall’articolo 16 bis delle Noif (le regole federali) che vieta la proprietà di più di un club nella stessa categoria. Attualmente – ricorda Calcio e Finanza – la proprietà della Salernitana è divisa in due: un 50% è in mano alla società Morgenstern, a sua volta al 100% posseduta dalla Memini, il cui azionariato è suddiviso tra Marco Mezzaroma (55%), la sorella e moglie di Lotito Cristina Mezzaroma (40%) e il padre, Gianni Mezzaroma (5%). L’altro 50% è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Non più un mese, ma un mese e due settimane: Claudioavrà tempo fino al 25 giugno perlaa un’altra società non riconducibile a lui, pena la non ammissione al campionato di Serie A. Lo ha stabilito oggi il consiglio federale della. Si tratta di un piccolo strappetto temporale al termine di un mese previsto dall’articolo 16 bis delle Noif (le regole federali) che vieta la proprietà di più di un club nella stessa categoria. Attualmente – ricorda Calcio e Finanza – la proprietà dellaè divisa in due: un 50% è in mano alla società Morgenstern, a sua volta al 100% posseduta dalla Memini, il cui azionariato è suddiviso tra Marco Mezzaroma (55%), la sorella e moglie diCristina Mezzaroma (40%) e il padre, Gianni Mezzaroma (5%). L’altro 50% è ...

