Il dialetto di Vigorito e quell’eccessiva responsabilità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Stavolta il Var non c’entra nulla, non c’è nessun Mazzoleni con cui prendersela. E persino la rabbia ha un’espressione diversa. Negli occhi di Orestenon c’è spazio per la rassegnazione, per l’amarezza sì. Il presidente che la scorsa settimana si presentò ai microfoni di Sky lanciando fulmini in ogni direzione è più pacato, usa un linguaggio meno colorito ma figlio della sua terra. Si presenta ai pochi tifosi furenti in attesa all’esterno dello stadio con la voglia di dialogare, di ristabilire la calma mettendoci la faccia. Non un gesto comune, il suo. Apprezzabile. Si esprime inper dare tono e convinzione al suo pensiero. Ai tifosi che gli chiedono la ‘testa’ di qualcuno in particolare, risponde con il ragionamento. “Cercamm e ce capì, nun è ditt che l’at hann vinciut”, riferendosi al recupero ...