Giulia Stabile, dopo Amici 20 fuori tutto su Sangiovanni: dai casting al primo bacio (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile ha battuto il fidanzato Sangiovanni in finale e vinto questa edizione di Amici. Lei incredula e al settimo cielo, lui felicissimo per la ballerina e compagna coetanea. La 18enne romana ha chiaramente rilasciato una marea di interviste dopo la serata di sabato scorso che l’ha vista alzare la coppa al cielo. Ma in una in particolare, oltre a parlare chiaramente della sua esperienza nel talent, del suo passato difficile e dei suoi progetti futuri, ha svelato anche qualcosa in più sul suo rapporto col cantante nato proprio tra i banchi della scuola più famosa della tv. A Luca Dondoni de La Stampa, Giulia ha quindi raccontato com’è sbocciato l’amore con Sangio e approfondito il famoso “colpo di fulmine” avvenuto subito e di cui aveva parlato un po’ a metà in un daytime con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)ha battuto il fidanzatoin finale e vinto questa edizione di. Lei incredula e al settimo cielo, lui felicissimo per la ballerina e compagna coetanea. La 18enne romana ha chiaramente rilasciato una marea di intervistela serata di sabato scorso che l’ha vista alzare la coppa al cielo. Ma in una in particolare, oltre a parlare chiaramente della sua esperienza nel talent, del suo passato difficile e dei suoi progetti futuri, ha svelato anche qualcosa in più sul suo rapporto col cantante nato proprio tra i banchi della scuola più famosa della tv. A Luca Dondoni de La Stampa,ha quindi raccontato com’è sbocciato l’amore con Sangio e approfondito il famoso “colpo di fulmine” avvenuto subito e di cui aveva parlato un po’ a metà in un daytime con ...

Advertising

IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - IlContiAndrea : #Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici” a FqMagazine: “Ecco come spenderò i 237mila euro che ho vinto”… - mely_iovino : RT @mscalercio_: Quanta bellezza. Quanta dolcezza. Quanta purezza. Ti meriti il mondo Giulia Lola Stabile ?? #amemici20 #giuliastabile htt… - Nems___ : RT @sangionanna: propongo di firmare una petizione affinché giulia stabile crei due daytime nelle sue storie in sostituzione a quelli media… -