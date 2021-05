C’è un progetto per far nascere un nuovo colosso di tv e streaming (Di lunedì 17 maggio 2021) Un’operazione tra giganti nel settore dei media potrebbe portare alla nascita di un nuovo attore in grado di competere con i protagonisti nel mercato dello streaming mondiale: la compagnia di telecomunicazioni americana At&t è in trattativa con Discovery per una fusione che unirebbe diverse piattaforme, come canali televisivi, studi cinematografici e infrastrutture di rete, sotto lo stesso tetto. nascerebbe così un colosso da 150 miliardi di dollari, secondo una stima del Financial Times, in parziale correzione nelle strategie di At&t, che tre anni fa ha acquistato Time Warner per 108,7 miliardi di dollari con l’obiettivo di creare una realtà in grado di combinare contenuti e distribuzione. Ora, tuttavia, ci sarebbe il riconoscimento che la visione della tv è passata allo streaming dove le ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) Un’operazione tra giganti nel settore dei media potrebbe portare alla nascita di unattore in grado di competere con i protagonisti nel mercato dellomondiale: la compagnia di telecomunicazioni americana At&t è in trattativa con Discovery per una fusione che unirebbe diverse piattaforme, come canali televisivi, studi cinematografici e infrastrutture di rete, sotto lo stesso tetto.bbe così unda 150 miliardi di dollari, secondo una stima del Financial Times, in parziale correzione nelle strategie di At&t, che tre anni fa ha acquistato Time Warner per 108,7 miliardi di dollari con l’obiettivo di creare una realtà in grado di combinare contenuti e distribuzione. Ora, tuttavia, ci sarebbe il riconoscimento che la visione della tv è passata allodove le ...

