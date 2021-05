Calciomercato | ufficializzate le date delle sessioni per la stagione 2021-22

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il Consiglio Federale della giornata odierna ha approvato i termini dei tesseramenti per la/22. La sessione estiva diinizierà giovedì 1° luglio e terminerà martedì 31 agosto. Dal 24 maggio però si potranno già depositare gli accordi preliminari. La sessione invernale invece prenderà il via lunedì 3 gennaio e si concluderà il 31 gennaio 2022. Foto: Logo AlfredoPedullà.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

