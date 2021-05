A Parma esordio per Giorgi e Di Giuseppe, c'è Serena Williams per Pigato (Di lunedì 17 maggio 2021) Tre le azzurre impegnate oggi nel primo turno dell'"Emilia Romagna Open", torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sulla terra rossa del Tennis Club Parma. La prima a scendere in ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Tre le azzurre impegnate oggi nel primo turno dell'"Emilia Romagna Open", torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sulla terra rossa del Tennis Club. La prima a scendere in ...

Advertising

federtennis : ???? Martina Di Giuseppe sconfigge Hibino 7-5 7-6 nel match d'esordio nel WTA di Parma! Incontrerà nel prossimo turn… - TennisWebMag : Oggi a Parma, alle 12,30, esordio in main draw per @serenawilliams opposta alla 17enne lombarda @LisaPigato . In gi… - lungoparma : Serena Williams: «È bello essere a Parma, location più intima»: Serena Williams è pronta all’esordio nell’Emilia-Ro… - AMasterPotato : - L'esordio di Buffon fu nel Parma, nella stagione 1995/96 - C'era ancora la lira, tra l'altro - Quell'anno, la Fio… - Pazzotiodio : @Digreeee Non confondiamo merda con cioccolato. L'esordio di Doumbia in un Roma-Parma con le maglie sponsorizzate c… -