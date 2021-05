Uomini e Donne, Giulia D'Urso in lacrime: "Mi stanno augurando la morte" (Di domenica 16 maggio 2021) L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta ricevendo minacce di morte perché accusata di aver avvisato le forze dell'ordine della festa dei giocatori interisti, poi multati per non aver rispettato le regole anti-Covid durante il party in questione. Leggi su comingsoon (Di domenica 16 maggio 2021) L'ex corteggiatrice dista ricevendo minacce diperché accusata di aver avvisato le forze dell'ordine della festa dei giocatori interisti, poi multati per non aver rispettato le regole anti-Covid durante il party in questione.

Advertising

mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - stefivecchi : @ZanAlessandro Una domanda un po sciocca : se i primi esseri umani creati,fossero stati due soli uomini,o due sole donne? - gio1893 : RT @survivalitalia: Più di 150 milioni di uomini, donne e bambini in più di 60 paesi vivono in società tribali. Per lo più sono autosuffici… -