Tappa e maglia per Bernal a Campo Felice | secondo Ciccone

Advertising

Eurosport_IT : EGAN BERNAL SHOW!!! ???????? Scatta ai -400 metri dalla fine, vola e si prende la tappa a Campo Felice! È la nuova m… - jhpiraquiven : RT @SkySport: ULTIM'ORA GIRO D'ITALIA 9^ TAPPA: VINCE EGAN BERNAL Il colombiano nuova maglia rosa #SkySport #Ciclismo #Giro #Bernal - bdcmag : Giro 2021: Egan Bernal vince la 9^ tappa ed è la nuova Maglia Rosa - Sevenpress : Giro d’Italia: a Bernal tappa e maglia rosa - TeoMatt89 : Ha messo il 53 e ha fatto un solco nello sterrato. ????? Tappa e maglia per uno strepitoso Egan #Bernal! #Giro -

Ultime Notizie dalla rete : Tappa maglia

Il colombiano Egan Bernal ha vinto per distacco la nonadel Giro d'Italia, Castel di Sangro - Campo Felice, di 158 km. Al secondo posto, a 7", Giulio ... Bernal ha conquistato anche larosa ...Sembra che siano loro due a giocarsi la, ma da dietro spunta dal nulla il gruppo trainato in ... Non sono distacchi clamorosi, ma Bernal lancia un altro segnale e si prende larosa. L ...Fuga che dura fino a poche centinaia di metri dal traguardo: sullo sterrato finale la rasoiata del colombiano fa il vuoto. Secondo Giulio Ciccone ...L'AQUILA - Il colombiano Egan Bernal ha vinto per distacco la nona tappa del Giro d'Italia, Castel di Sangro-Campo Felice, di 158 km. Al secondo posto, a 7 secondi, l'abruzzese ...