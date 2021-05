Serie C, Triestina verso i playoff: mina vagante pronta al colpaccio (Di domenica 16 maggio 2021) Al termine di una stagione regolare importante, la Triestina si è qualificata per i playoff di Serie C. Continua il sogno del salto di categoria, ma il primo ostacolo da affrontare in questa post-season è la Virtus Verona. Dopo il sesto posto conquistato, la squadra di Pillon non vuole porsi limiti ed è pronta a dare il tutto per tutto. La gara contro i veneti non sarà semplice: nonostante le distanze di classifica, nel doppio confronto in campionato sono arrivati due pareggi. È anche vero che un eventuale pari andrebbe a favore proprio dei friulani. Tuttavia, come suggerito dal tecnico degli alabardati, giocare per il risultato minimo sarebbe un rischio inutile da correre. I numeri della stagione della Triestina In campionato i biancorossi hanno chiuso al sesto posto grazie ai 59 punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) Al termine di una stagione regolare importante, lasi è qualificata per idiC. Continua il sogno del salto di categoria, ma il primo ostacolo da affrontare in questa post-season è la Virtus Verona. Dopo il sesto posto conquistato, la squadra di Pillon non vuole porsi limiti ed èa dare il tutto per tutto. La gara contro i veneti non sarà semplice: nonostante le distanze di classifica, nel doppio confronto in campionato sono arrivati due pareggi. È anche vero che un eventuale pari andrebbe a favore proprio dei friulani. Tuttavia, come suggerito dal tecnico degli alabardati, giocare per il risultato minimo sarebbe un rischio inutile da correre. I numeri della stagione dellaIn campionato i biancorossi hanno chiuso al sesto posto grazie ai 59 punti ...

