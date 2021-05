LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: Furlan prova la fuga con Reymond nel primo giro (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.42: C’è già la prima azione nella gara maschile: davanti c’è Reymond e alle sue spalle Furlan 9.40: Partita la gara femminile 9.35: Sta per partire la gara femminile. Questa la lista delle partenti: GER LINKA Elea RUS SOROKINA Ekaterina ITA POZZOBON Barbara HUN SOMENEK ONON Kata RUS NOVIKOVA Mariia HUN VAS Luca FRA GRANGEON Lara AUT ENKNER Johanna GER SPIWOKS Jeannette GER BOY Lea CZE STERBOVA Lenka FRA CASSIGNOL Oceane RUS KOLESNIKOVA Sofia HUN OLASZ Anna ITA SANTONI Veronica 9.32: Questi i partenti della gara maschile: HUN HUSZTI David ITA RUFFINI Simone HUN GALICZ Peter CZE KOZUBEK Matej NED BOTTELIER Lars RUS SADYKOV Ruslan RUS DRATTCEV Evgenii CZE STRAKA Martin GER FRACH Niklas ITA OCCHIPINTI Alessio FRA WALLART Jules ITA Furlan Matteo FRA ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.42: C’è già la prima azione nella gara maschile: davanti c’èe alle sue spalle9.40: Partita la gara femminile 9.35: Sta per partire la gara femminile. Questa la lista delle partenti: GER LINKA Elea RUS SOROKINA Ekaterina ITA POZZOBON Barbara HUN SOMENEK ONON Kata RUS NOVIKOVA Mariia HUN VAS Luca FRA GRANGEON Lara AUT ENKNER Johanna GER SPIWOKS Jeannette GER BOY Lea CZE STERBOVA Lenka FRA CASSIGNOL Oceane RUS KOLESNIKOVA Sofia HUN OLASZ Anna ITA SANTONI Veronica 9.32: Questi i partenti della gara maschile: HUN HUSZTI David ITA RUFFINI Simone HUN GALICZ Peter CZE KOZUBEK Matej NED BOTTELIER Lars RUS SADYKOV Ruslan RUS DRATTCEV Evgenii CZE STRAKA Martin GER FRACH Niklas ITA OCCHIPINTI Alessio FRA WALLART Jules ITAMatteo FRA ...

