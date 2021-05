Juventus Inter, Brozovic non ci sta: «Partita scandalosa» (Di domenica 16 maggio 2021) Marcelo Brozovic è ancora furioso per Juventus-Inter e sui social si lascia andare Non è andato giù ai giocatori dell’Inter l’arbitraggio di Calvarese in Juve-Inter. Dopo Ivan Perisic anche Marcelo Brozovic ha espresso tutto il proprio disappunto per l’operato del fischietto abruzzese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Il centrocampista croato ha scritto su Instagram: «Sempre forza Inter!!! Partita scandalosa» con in allegato un emoticon di un clown. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperKraljtataBroZ (@marcelo Brozovic) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Marceloè ancora furioso pere sui social si lascia andare Non è andato giù ai giocatori dell’l’arbitraggio di Calvarese in Juve-. Dopo Ivan Perisic anche Marceloha espresso tutto il proprio disappunto per l’operato del fischietto abruzzese. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Il centrocampista croato ha scritto su Instagram: «Sempre forza!!!» con in allegato un emoticon di un clown. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperKraljtataBroZ (@marcelo) L'articolo proviene da Calcio News 24.

