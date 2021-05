Israele | raid su Gaza | 33 morti tra cui 8 bambini Colpita la casa del leader di Hamas Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu

(Di domenica 16 maggio 2021) Scontri anche a Hebron in Cisgiordania. Nelsono rimasti uccisi 15 membri della famiglia al-Kulk e due medici. Diplomazia al lavoro per la tregua

Advertising

Avvenire_Nei : Raid su campo profughi: strage di bambini. Abbattuta torre dei media - repubblica : Pioggia di razzi su Tel Aviv, Israele reagisce con nuovi raid aerei: due edifici distrutti in centro a Gaza City. N… - fattoquotidiano : Gaza, le bombe di Israele sfiorano l’Agenzia Onu per i rifugiati. Nella notte 150 razzi nella Striscia. Al Jazeera:… - EmilioBerettaF1 : Gaza e Israele, ancora raid e lanci di razzi. Il Papa: 'Inaccettabile la morte dei bambini' - AdornatoAntonio : RT @remocontro_it: Raid su #Gaza, è strage. 192 morti di cui 58 bambini e 34 donne. Sotto le macerie di edifici bombardati ancora morti e f… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele raid

Lancio di razzi sunella notte e intensisu Gaza Sono "iaerei più intensi degli ultimi sette giorni", così al Jazeera ha descritto gli attacchi israeliani di questa notte sulla ...GAZA (PALESTINA) - In una settimana di continuiisraeliani a Gaza 192 palestinesi sono rimasti uccisi. Di questi - precisa il ministero della ...il lancio di razzi da Gaza verso il sud di:...17.56 Bilancio Gaza,192 morti di cui 58 bimbi In una settimana di continui raid israeliani a Gaza 192 palestinesi sono ... Intanto prosegue il lancio di razzi da Gaza verso il sud di Israele:colpito ...GAZA (PALESTINA) - In una settimana di continui raid israeliani a Gaza 192 palestinesi sono rimasti uccisi. Di questi - precisa il ministero della Sanità di Hamas - 58 erano bambini e 34 donne. I feri ...