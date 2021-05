Fiorentina, Biraghi: "Grati a vita a Iachini, la salvezza è merito suo" (Di domenica 16 maggio 2021) "Non abbiamo avuto tempo di lavorare con Iachini nella prima parte di stagione. Quando è tornato, la situazione era drammatica perché avevamo perso l'autostima. Il mister è stato bravo e questa ... Leggi su lanazione (Di domenica 16 maggio 2021) "Non abbiamo avuto tempo di lavorare connella prima parte di stagione. Quando è tornato, la situazione era drammatica perché avevamo perso l'autostima. Il mister è stato bravo e questa ...

