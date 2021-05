Classifica Giro d’Italia 2021 | nona tappa | frazione e primato in graduatoria per Egan Bernal!

(Di domenica 16 maggio 2021) L’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada oggi, domenica 16 maggio, ha appena visto teminare la, l’ottava in linea, con partenza da Castel di Sangro ed arrivo a Campo Felice dopo 158 km:inperBernal. I principali uomini disi sono dati battaglia sul tratto sterrato nel finale in quel che restava del gruppo principale. Il magiaro Attila Valter dunque perde la la Maglia Rosa. Giulio Ciccone diventa il migliore degli italiani, assestandosi in quarta posizione, staccato di 36?. Vincenzo Nibali conferma il sedicesimo posto, staccato dalla testa delladi 2’12”. Di seguito lagenerale ...

La caduta di Mohoric Matej Mohoric della Bahrain Victorious si è reso protagonista di un impressionante incidente. In curva durante una discesa, lo sloveno cade e sbatte violentemente la testa. Il ...Arriverà al traguardo 4° , alle spalle del più diretto avversario in. Una rimonta ... mentre Bastiniani ha terminato il Gp 14°, fuori dalla zona punti Morbidelli, caduto al primo. ...L'edizione numero 104 del Giro d'Italia di ciclismo su strada oggi, domenica 16 maggio 2021, ha appena visto teminare la nona tappa, l'ottava in linea, con partenza da Castel di Sangro ed arrivo a Cam ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC - LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE 16.39 Egan Bernal è anche la nuova maglia rosa! 16.38 Egan Bernal ha vinto con 7" su ...