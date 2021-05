Rudy Zerbi, il fantastico premio di Amici: “Conserverò tutto” | La foto (Di sabato 15 maggio 2021) Il severissimo insegnante di Amici 20, Rudy Zerbi, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di un premio molto particolare: scopriamo di cosa si tratta. L’insegnante di Amici Rudy Zerbi (Getty Images)Questa sera, sabato 15 maggio, potremo finalmente assistere in diretta su Canale 5 l’attesissima finale di Amici 20! Ancora una volta Maria De Filippi si riconferma come la regina della televisione italiana, con ascolti record con le precedenti puntate del programma. Sono cinque i finalisti in gara: Aka 7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia. In finale ci saranno anche degli ospiti d’eccezione: il duo comico Pio e Amedeo e la vincitrice della passata edizione di Amici, Gaia. Il talent ... Leggi su altranotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Il severissimo insegnante di20,, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram unadi unmolto particolare: scopriamo di cosa si tratta. L’insegnante di(Getty Images)Questa sera, sabato 15 maggio, potremo finalmente assistere in diretta su Canale 5 l’attesissima finale di20! Ancora una volta Maria De Filippi si riconferma come la regina della televisione italiana, con ascolti record con le precedenti puntate del programma. Sono cinque i finalisti in gara: Aka 7even, Sangiovanni, Deddy, Alessandro e Giulia. In finale ci saranno anche degli ospiti d’eccezione: il duo comico Pio e Amedeo e la vincitrice della passata edizione di, Gaia. Il talent ...

