Mors tua | dose mea | ecco perché lo stop a Reithera dimostra che è in atto una guerra sui vaccini

(Di sabato 15 maggio 2021). Con unformale della Corte dei Conti viene fermato il vaccino italiano. La notizia viene accolta con stupore (eufemismo) dalle istituzioni coinvolte nel progetto: la regione Lazio (che aveva contribuito in fase di ricerca), il Mise e la strutturale di Invitalia (che l’avevano finanziata con un accordo di sviluppo). Tutti attendono le motivazioni ufficiali della Corte. Fino ad allora – sul piano ufficiale, bocche cucite. Ma in off record trapelano malumori, stupore e ricostruzioni di retroscena. Di cui il più importante è questo: dal giorno delle dimissioni del Commissario Domenico Arcuri, i responsabili del progetto e della società avevano avvertito un sentimento di crescente freddezza nei loro confronti. Lui, Arcuri, per ora tace: “Aspetta le motivazioni”, spiega la sua portavoce Laura Cremolini. E si capisce ...