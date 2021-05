Lea T: chi è, età, carriera, vita privata, Instagram (Di sabato 15 maggio 2021) Lea T è una modella e personaggio televisivo di origine brasiliana. Oggi, sabato 15 maggio, Lea T sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Lea T: chi è? Lea T, pseudonimo di Leandra Medeiros Cerezo, nasce a Belo Horizonte, in Brasile, il 19 febbraio 1981. Ha 40 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Lei è figlia di un calciatore brasiliano e si trasferisce a solo un anno in Italia perché il padre viene a giocare nel nostro Paese. Dopo aver lavorato per qualche tempo come modello, conosce la transessualità e nel 2011 inizia il percorso che la porta a cambiare sesso e nome. L'articolo proviene da Puglia24News.it. Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021) Lea T è una modella e personaggio televisivo di origine brasiliana. Oggi, sabato 15 maggio, Lea T sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Lea T: chi è? Lea T, pseudonimo di Leandra Medeiros Cerezo, nasce a Belo Horizonte, in Brasile, il 19 febbraio 1981. Ha 40 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Lei è figlia di un calciatore brasiliano e si trasferisce a solo un anno in Italia perché il padre viene a giocare nel nostro Paese. Dopo aver lavorato per qualche tempo come modello, conosce la transessualità e nel 2011 inizia il percorso che la porta a cambiare sesso e nome. L'articolo proviene da Puglia24News.it.

itsmc17 : RT @magariddi0: toffanin said distruggiamo questa lea t anche se non ho idea di chi sia #Verissimo - dulapeepppp : #Verissimo ma chi è sta lea t - LaureDoms : ma con chi ce l’ha Lea T? a chi hanno dato voce che a lei ha dato così fastidio? #Verissimo - magariddi0 : toffanin said distruggiamo questa lea t anche se non ho idea di chi sia #Verissimo - laviniamainardi : RT @Internazfest: Elogio dell’informazione lenta. Lo slow journalism raccontato da chi lo fa. Con i giornalisti Helen Boaden, Lea Korsgaard… -