Kirby | il team di sviluppo è pronto a portarlo al livello successivo – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 15 maggio 2021) HAL Laboratory, ildidi, èa portare il personaggio al, verso il suo prossimo gioco.. HAL Laboratory, ildiche gestisce i giochi legati a, èa portare il personaggio al. A dirlo è stato il game director Shinya Kumazaki, che ha parlato di: Star Allies perSwith come del gioco che ha messo fine alla penuria di platform su. Aver raggiunto questo obiettivo, insieme all’aggiunta delcooperativo, richiestissimo dai fan, ha lasciato in HAL Laboratory la sensazione di aver raggiunto un traguardo … ...

Advertising

kirby_italia : Il 27 aprile 2021 è stato il 29° compleanno della nostra pallina rosa! In tale occasione, il suo team non solo gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Kirby team

Multiplayer.it

Kumazaki ha poi citato alcune particolari difficoltà che ildi sviluppo ha dovuto affrontare durante la realizzazione diStar Allies , ma che sono comunque stati capace di affrontare e ...Moss è stato scelto per il ruolo di, quindi sembra probabile che Bell sia stato scelto come ... ma con undi produzione eccezionale e un cast dietro di lei, questo potrebbe essere un altro ...La sferetta rosa di casa Nintendo sembra pronta per fare ritorno ancora una volta sul mercato videoludico con una nuova avventura.In un recente art book, HAL Laboratory ha affermato di starsi preparando per affrontare il futuro della serie di Kirby. Che siano in arrivo novità?