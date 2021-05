Israele risponde ai razzi di Hamas e colpisce il grattacielo dei media. In 6 giorni 139 morti (Di sabato 15 maggio 2021) Nel sesto giorno di attacchi sulla Striscia, l'aviazione israeliana ha colpito anche il grattacielo al - Jala, nel centro di Gaza, dove hanno sede al - Jazeera, l'Associated Press e altri ufficia di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Nel sesto giorno di attacchi sulla Striscia, l'aviazione israeliana ha colpito anche ilal - Jala, nel centro di Gaza, dove hanno sede al - Jazeera, l'Associated Press e altri ufficia di ...

Advertising

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @AlzogliOcchi: Dopo essere stato nel grembo cieco dell’Egitto e essere venuto alla luce – sempre in senso metaforico – dalle acque color… - AlzogliOcchi : Dopo essere stato nel grembo cieco dell’Egitto e essere venuto alla luce – sempre in senso metaforico – dalle acque… - MaxCi65 : Fatemi capire. Israele fa qualcosa (sfratto, giusto?) Hamas con batterie di missili messe su abitazioni spara. Isra… - generacomplotti : RT @mariocipriani1: Il Regno di Israele non è mai esistito - Alessandro Barbero La storia la scrivono i più forti... faccio notare come mol… - luca47603049 : @BRUNOB9561 @FiorellaMannoia Non riesco a capire come mai se muore un israeliano non vi fa ne caldo ne freddo, se I… -