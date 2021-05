FA Cup 2020 2021 | trionfo Leicester | 1-0 al Chelsea e prima volta per le Foxes

(Di sabato 15 maggio 2021) Ilscrive un’altra pagina della sua storia e vince per lala FA Cup. Le, dopo quattro finali perse, hanno battuto 1-0 ilal termine di una partita molto bloccata e decisa dagli episodi. Il match winner è Tielemans, che con un grande gol al 64? ha regalato un’altra grande gioia al club allenato da Brendan Rodgers. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) La cronaca – Poche emozioni nei primi minuti, in cui ilcerca di fare la partita ma senza creare particolari pericoli. Il primo squillo dei Blues è di Mount, che al 23? dal limite non trova di poco lo specchio della porta. Lesi affidano soprattutto alle palle inattive, su cui Soyuncu è molto pericoloso ma senza trovare a suala porta....

Advertising

hokibigwin : Final FA Cup : Chelsea 0-1 Leicester Leicester juara FA cup 2020/2021 - sportface2016 : #FACup Trionfo #Leicester, le Foxes vincono il trofeo per la prima volta nella storia battendo il #Chelsea - PremierShowIT : ?? IL LEICESTER VINCE LA FA CUP 2020/21! #LCFC - macillo73 : CHELSEA VS LEICESTER: LA F.A. CUP 2020/2021 ALL’ATTO FINALE - Dalla_SerieA : TIMVISIONCUP - FINALE 2020/2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : Cup 2020

Sportface.it

... il City è campione! SI GIOCA Chelsea Leicester sta per cominciare, naturalmente è lo stadio di Wembley ad ospitare la finale della FA- 2021, la gloriosa Coppa d'Inghilterra. Abbiamo già ......la 39° edizione della rassegna "Libri di Liguria" Posted on 26 Agosto24 AgostoAuthor ... propone due […] Cultura e Spettacoli Varazze Due liguri primeggiano nella "Pizza World"a ...FA Cup 2020/2021, il video con highlights e gol della finale tra Chelsea e Leicester: le Foxes vincono il trofeo per la prima volta ...FA Cup 2020/2021, il Leicester vince il trofeo per la prima volta nella storia. Chelsea battuto 1-0, decisivo il gol di Tielemans ...