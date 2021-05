Audioserie e podcast – I libri ora nascono dall’audio

(Di sabato 15 maggio 2021) La casa editrice Emons&Audioannuncia un 2021 ricco di nuovi. Dopo la scommessa vinta nel 2020, durante il primo lockdown, avviata con la nascita della nuova divisione Emons Record, la casa editrice italo-tedesca raddoppia la produzione dedicata aper il 2021. Da giugno 2021, infatti, sono previste nuove e importanti produzioni che, dopo il grande successo dell’L’Avvocato Guerrieri di Gianrico Carofiglio, seguita dalPolvere (da cui è stato tratto un libro, in uscita a fine maggio), affermano ancora una volta il marchio Emons come leader nel settore nel mondo dell’audio. Non solo grandi scrittori, ma anche musicisti, storici e critici saranno le nuove firme di questi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audioserie podcast

QuotidianPost.it

... eroina della sanità americana sopravvissuta ad una quantità inenarrabile di sfighe, si lancia nell'universo dellecon il suo primo: Ellen Pompeo ha collaborato con Cadence13 di ......a quello di Clubhouse, sottolinea la nota. È per questo che Arkage ha deciso di utilizzarlo come mezzo di comunicazione principale di questo progetto , creando una vera e propria...Oggi se non ti propongono un podcast non sei nessuno. La nuova moda che dilaga nell'universo dell'editoria online e dei ...