Zidane-Juve | arriva l’annuncio da Madrid | “Non resta al Real”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Telelancia l’indiscrezione che fa sognare i tifosi della: “interromperà col, anche se vince la Liga” Dalla Spagna si fanno sempre più forti le voci, i rumors i sussurri che diventano quasi dei fiumi in piena. Zinedinenon sarà più l’allenatore del. Ci va giù netta Teleche anche attraverso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il progettonecessita di un ridimensionamento, ragion per cui è impensabile affdare la carovana a un Allegri o a. Ripartire da un allenatore medio, tagliare i costi insostenibili di un ...... una grande curiosità solletica i rispettivi popoli verso l'attesa sfida di domani: ma lafarà ...Real Madrid decise di negarlo al Barcellona vincitore della Liga per decisione di Zinedine...Continuano a susseguirsi rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardanti la panchina della Juventus. Salvo ripensamenti da parte della società, Andrea Pirlo non sarà più l’allenatore dei bianconer ...Fallire l'accesso alla Champions sarebbe il punto più basso della gestione di Andrea Pirlo, il cui futuro sembra però essere già segnato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex cent ...