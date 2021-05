VIDEO Moto2 | GP Francia | gli highlights delle prove libere

(Di venerdì 14 maggio 2021) Cala il sipario sulla prima giornata di attività a Le Mans, sede del Gran Premio di2021 per quanto riguarda i protagonisti della. Il britannico Sam Lowes (Marc VDS) guida il gruppo al termine di una giornata condizionata dal maltempo in mattinata e dalle tante cadute. L’inglese, grazie alla prestazione del pomeriggio, è al comando della combinata con 75 millesimi di scarto sullo spagnolo Raul Fernandez (KTM). L’iberico Augusto Fernandez, compagno di box di Lowes completa la Top3 davanti all’australiano Remy Gardner (KTM) ed al nostro Nicolò Bulega (Gresini). Ottavo posto per Fabio Di Giannantonio davanti a Marco Bezzecchi (Sky), rispettivamente primo e secondo nel GP di Spagna 2021. Da segnalare la brutta caduta nella FP1 di Yari Montella (Speed Up), atleta costretto ad operarsi ed a rinunciare alla manifestazione ...

In passato ho guidato in Moto2 dove ho ottenuto la mia prima vittoria in gara al Sachsenring nel 2014. Gli highlights del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round della stagione 2021 di Moto2 vinto da Fabio Di Giannantonio. Yari Montella non parteciperà al Gran Premio di Francia, quinto atto del Motomondiale 2021. Il centauro italiano, iscritto regolarmente alla Moto2, si è infortunato nella prima bagnata sessione di giovedì. Gli orari MotoGP, Moto2 e Moto3 del GP di Le Mans 2021.