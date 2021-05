Scuola, le nostre classi sono pentole a pressione. Ecco cosa aiuterebbe davvero gli studenti (Di venerdì 14 maggio 2021) Macché Bartali. È la realtà del mondo della Scuola nel maggio 2021 e sta già montando l’ennesima polemica. Un po’ di soldi sparpagliati qua e là per un fantomatico “Piano estate” che sembra concepito per permettere ai governanti di turno di finire sui giornali col solito ritornello: noi i soldi ve li diamo, ma i prof non sono interessati. Tradotto: gli insegnanti non hanno voglia di lavorare. A me sembra l’ennesimo segno della fine della politica. Una politica che ha come interlocutori esclusivi i media e non riesce a più incidere sulla realtà, in particolare nella Scuola dove, dopo un anno, tutti – studenti, famiglie e insegnanti – si stanno arrabattando per trarre in salvo una barchetta che fa acqua da tutte le parti. Per comprendere questa realtà bastano le parole che un’insegnante, Luisa, di Mantova, ha postato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Macché Bartali. È la realtà del mondo dellanel maggio 2021 e sta già montando l’ennesima polemica. Un po’ di soldi sparpagliati qua e là per un fantomatico “Piano estate” che sembra concepito per permettere ai governanti di turno di finire sui giornali col solito ritornello: noi i soldi ve li diamo, ma i prof noninteressati. Tradotto: gli insegnanti non hanno voglia di lavorare. A me sembra l’ennesimo segno della fine della politica. Una politica che ha come interlocutori esclusivi i media e non riesce a più incidere sulla realtà, in particolare nelladove, dopo un anno, tutti –, famiglie e insegnanti – si stanno arrabattando per trarre in salvo una barchetta che fa acqua da tutte le parti. Per comprendere questa realtà bastano le parole che un’insegnante, Luisa, di Mantova, ha postato ...

