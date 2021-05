(Di venerdì 14 maggio 2021) Karl-Heinze, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha voluto rassicurare i tifosi bavaresi sul futuro di Robert. Il dirigente del club tedesco ha risposto alle voci su un possibile addio dell’attaccante polacco che girano ormai da qualche settimana, ecco le sue parole ai microfoni di Sport1: “Non ho dubbi sul fatto che resterà. Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza”. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Rummenigge: '#Lewandowski? Non ci priviamo di 60 gol all'anno': L'amministratore delegato del #BayernMonaco rassicu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge Lewandowski

Tiscali.it

Karl - Heinze, amministratore delegato del Bayern Monaco, rassicura i tifosi bavaresi sul futuro di Robert. L'attaccante polacco è in scadenza nel 2023 e da qualche settimana ...... che dall'1 gennaio 2022 prenderà il posto di Karl - Heinz. Intervistato da 'Sport Bild',... in ogni caso, Kahn glissa, anche perché le prestazioni di Roberte il contratto del ...Negli ultimi giorni erano circolate alcune voci secondo le quali Robert Lewandowski avrebbe potuto lasciare i Bayern Monaco. Accostato anche alla Juventus, l ...L'ex portiere sarà il nuovo amministratore delegato del club tedesco al posto di Rummenigge. Il prossimo ad ha spiegato perché non sta pensando al giocatore del Dortmund. Eva A. Provenzano. Haaland è ...