Pensioni anticipate 2022: si torna a parlare di quota 41 per i lavoratori precoci (Di venerdì 14 maggio 2021) Sulle Pensioni anticipate si torna a parlare di quota 41. L’opzione risulta attualmente disponibile solo in favore di quei lavoratori precoci che vivono particolari situazioni di disagio. Le parti sociali chiedono da tempo di generalizzarne l’accesso, in modo da garantire una misura di flessibilità previdenziale in favore di chi ha iniziato a lavorare in giovanissima età e si trova ad aver accumulato oltre quattro decenni di versamenti alle proprie spalle. Sulla questione pesano i criteri previsti dalla legge Fornero. In base agli ultimi aggiornamenti, la riforma prevede per questo genere di lavoratori l’acquisizione di almeno 42 anni e 10 mesi di versamenti (un anno in meno per le donne). In alternativa, è necessario attendere i criteri della ... Leggi su notizieora (Di venerdì 14 maggio 2021) Sullesidi41. L’opzione risulta attualmente disponibile solo in favore di queiche vivono particolari situazioni di disagio. Le parti sociali chiedono da tempo di generalizzarne l’accesso, in modo da garantire una misura di flessibilità previdenziale in favore di chi ha iniziato a lavorare in giovanissima età e si trova ad aver accumulato oltre quattro decenni di versamenti alle proprie spalle. Sulla questione pesano i criteri previsti dalla legge Fornero. In base agli ultimi aggiornamenti, la riforma prevede per questo genere dil’acquisizione di almeno 42 anni e 10 mesi di versamenti (un anno in meno per le donne). In alternativa, è necessario attendere i criteri della ...

