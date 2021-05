Pedullà | la Fiorentina è pronta ad abbracciare Gattuso

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nella rubrica che tiene per la Gazzetta, Alfredoscrive che trae laè quasi fatta. Che il presidente Commisso ha dato atutte le garanzie tecniche che il tecnico ha chiesto. Ringhio ha due partite da consumare con il Napoli, vuole regalare almeno il quarto posto e poi volare verso Firenze, come scrivemmo in questa stessa rubrica lo scorso 6 aprile. Lo stanno corteggiando da novembre 2019, ora finalmente si apprestano ad abbracciarlo. Guarda caso la prossima del Napoli sarà a Firenze, se l’avessero fatto apposta mai sarebbero riusciti a ottenere lo stesso effetto. Il presente e il probabile futuro dentro la stessa domenica.ha chiesto garanzie tecniche a Commisso, le ha avute. A partire dalla conferma di Vlahovic che ha un contratto non lungo (scadenza 2023) e ...

Pedullà: 'Gattuso non ha mai rifiutato la Fiorentina'

L'esperto di mercato, Alfredo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì' in onda ... Gattuso non ha mai detto no allae credo che se si ...C'è da risolvere il rebus Vlahovic Commisso vuole accontentare Gattuso e costruirgli una grande. Sulla Gazzetta on line Alfredoscrive che Rocco Commisso è intenzionato a non ...