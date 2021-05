Fondazione Prada riparte con la mostra «Who the Bær» (Di venerdì 14 maggio 2021) Ha aperto lo scorso 29 aprile e sarà visitabile fino al 27 settembre 2021, negli spazi del Podium di Fondazione Prada, la mostra Who the Bær, dell’artista inglese residente a Berlino, Simon Fujiwara. Veduta della mostra “Who the Bær” di Simon Fujiwara. Fondazione Prada, Milano. Foto: Andrea RossettiCourtesy: Fondazione PradaInvitante, attraente e giocosa, la mostra accoglie lo spettatore e lo introduce in un mondo fantastico e fumettistico, quello di “Who the Bær”, un* ors* immaginario alla ricerca della propria identità. Ci si immerge letteralmente in un grande labirinto, che ha poi la forma dell’ors* stesso, per partire per un’indagine sull’invenzione e sull’autenticità nella cultura che consumiamo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Ha aperto lo scorso 29 aprile e sarà visitabile fino al 27 settembre 2021, negli spazi del Podium di, laWho the Bær, dell’artista inglese residente a Berlino, Simon Fujiwara. Veduta della“Who the Bær” di Simon Fujiwara., Milano. Foto: Andrea RossettiCourtesy:Invitante, attraente e giocosa, laaccoglie lo spettatore e lo introduce in un mondo fantastico e fumettistico, quello di “Who the Bær”, un* ors* immaginario alla ricerca della propria identità. Ci si immerge letteralmente in un grande labirinto, che ha poi la forma dell’ors* stesso, per partire per un’indagine sull’invenzione e sull’autenticità nella cultura che consumiamo ...

