Dave Bautista | Blade Runner 2049 mi ha aperto un sacco di porte | Guardiani non l' ha fatto

ha confessato che la partecipazione a Blade Runner 2049 gli ha aperto molte porte permettendogli di evolversi come attore, cosa che non è accaduta con la saga dei Guardiani della ...Non è un segreto che, star di Guardiani della Galassia , sia desideroso di interpretare Bane nel DCEU , anche se ad oggi non sappiamo se la Warner Bros. stia ancora valutando un possibile film dedicato ...Dave Bautista parla di come la partecipazione al film di Denis Villeneuve, l'epico Blade Runner 2049, abbia permesso al grande pubblico di guardare oltre al suo fisico prorompente, cosa che non gli è ...Dave Bautista, impegnato nella promozione di Army of the Dead, è tornato a parlare della sua volontà di interpretare il villain Bane nel DCEU.