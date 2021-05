Che tempo che fa confermato in autunno. E intanto arriva Sharon Stone (Di venerdì 14 maggio 2021) Che tempo Che Fa tornerà il prossimo autunno con una nuova stagione. Sono stati del tutto smentiti i rumors secondo cui Fabio Fazio avrebbe perso il timone del programma che va in onda su Rai 3, ma del resto c’era da aspettarsi una conferma in senso positivo. Più che positivi, infatti, sono stati gli ascolti registrati da Che tempo Che Fa in questa stagione televisiva, conquistando ancora una volta il gradino più alto del podio dei programmi più visti della terza rete di casa Rai. Ad avallare l’ipotesi di una possibile chiusura del talk era stata la scadenza del contratto di Fazio, della durata di quattro anni. Dalle pagine di TvBlog.it è trapelato qualche dettaglio in più su questa vicenda. A quanto pare l’agente storico di Fazio, Beppe Caschetto, sarebbe ancora in trattativa con la rete ma è quasi una certezza che il conduttore abbia ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 maggio 2021) CheChe Fa tornerà il prossimocon una nuova stagione. Sono stati del tutto smentiti i rumors secondo cui Fabio Fazio avrebbe perso il timone del programma che va in onda su Rai 3, ma del resto c’era da aspettarsi una conferma in senso positivo. Più che positivi, infatti, sono stati gli ascolti registrati da CheChe Fa in questa stagione televisiva, conquistando ancora una volta il gradino più alto del podio dei programmi più visti della terza rete di casa Rai. Ad avallare l’ipotesi di una possibile chiusura del talk era stata la scadenza del contratto di Fazio, della durata di quattro anni. Dalle pagine di TvBlog.it è trapelato qualche dettaglio in più su questa vicenda. A quanto pare l’agente storico di Fazio, Beppe Caschetto, sarebbe ancora in trattativa con la rete ma è quasi una certezza che il conduttore abbia ...

