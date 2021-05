Canale 5, è un vero disastro: mai successa una cosa simile (Di venerdì 14 maggio 2021) Canale 5, numeri bassissimi con la concorrenza che ha vinto a mani basse. Nel dettaglio tutto quello che è accaduto Canale 5, cosa è successo ieriUna debacle come non mai. Ieri sera la rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ha registrato un record molto negativo. First Man era in concorrenza con un Un passo dal cielo 6 ma non c’è stata storia: la fiction di RaiUno con protagonista Daniele Liotti ha registrato lo share del 23,2% tenendo incollati alla tv oltre cinque milioni di telespettatori (per la precisione 5.015.000). Il film First Man, invece, non ha neanche raggiunto la doppia cifra fermandosi a 7.5% di share con 1.370.000 telespettatori. Anni 20 su RaiDue ha registrato share per l’1.9% con 435.000 spettatori. È andato molto meglio Amore Criminale che è stato seguito da 1.605.000 telespettatori con il 6.8% di ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 maggio 2021)5, numeri bassissimi con la concorrenza che ha vinto a mani basse. Nel dettaglio tutto quello che è accaduto5,è successo ieriUna debacle come non mai. Ieri sera la rete ammiraglia di Mediaset,5, ha registrato un record molto negativo. First Man era in concorrenza con un Un passo dal cielo 6 ma non c’è stata storia: la fiction di RaiUno con protagonista Daniele Liotti ha registrato lo share del 23,2% tenendo incollati alla tv oltre cinque milioni di telespettatori (per la precisione 5.015.000). Il film First Man, invece, non ha neanche raggiunto la doppia cifra fermandosi a 7.5% di share con 1.370.000 telespettatori. Anni 20 su RaiDue ha registrato share per l’1.9% con 435.000 spettatori. È andato molto meglio Amore Criminale che è stato seguito da 1.605.000 telespettatori con il 6.8% di ...

