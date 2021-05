Traffico Roma del 13-05-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

vengono segnalate sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Flaminia Salaria dall'uscita per la A24 è La Rustica esterna rallentamenti tra via Pontina e Appia code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al Raccordo Anulare in uscita dalla città si rallenta poi in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni incidente in via Laurentina rallentamenti all'altezza di via di Tor Pagnottaintenso sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica