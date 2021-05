Tennis | Internazionali Bnl | Djokovic ai quarti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Novakapproda agevolmente aidi finale degliBnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico, dove oggi si rivede il pubblico che sarà presente negli ultimi 4 giorni di gara. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, travolge lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 48 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 11 minuti.

Jannik Sinner saluta Roma. L'altoatesino esce sconfitto al secondo turno degli Internazionali di tennis contro Rafa Nadal 7-5, 6-4

è triste": lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nel giorno della riapertura del Foro Italico agli spettatori per gli Internazionali di tennis. "E' un grande risultato. Giovedì 13 maggio è il giorno del ritorno del pubblico agli Internazionali d'Italia 2021: ecco come è andato l'afflusso al Foro Italico. Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – Novak Djokovic approda agevolmente ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico, dove oggi si rivede il pubblico che sarà presente negli ultimi 4 giorni di gara.