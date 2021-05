Postiglione | ”Sui caregiver grande carico di ansia e sofferenza”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tra i relatori del convegno CRS For a Healthier Future organizzato da CRS Amplifon c’è anche Alfredo, Ordinario di Medicina Interna Geriatria all’ Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel suo intervento ha sottolineato come la pandemia ha cambiato il ruolo dei. L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Postiglione Sui

Adnkronos

..., direttore generale per la tutela della salute della Regione -. La premessa è che la vaccinazione si fa su base volontaria. Sul piano nazionale fanno una valutazione che si basadati ...Il bollettino di oggiposti letto dà 113 terapie intensive occupate e per le degenze Covid sono ... fa sapere oggi Antonio, coordinatore medico dell'Unità di Crisi della Campania. "Noi ...Tra i relatori del convegno CRS For a Healthier Future organizzato da CRS Amplifon c’è anche Alfredo Postiglione, Ordinario di Medicina Interna Geriatria all’ Università degli Studi di Napoli Federico ...Chiusi fino a mercoledì due hub a Napoli e uno a Salerno in attesa di 215mila dosi Pfizer e qualche giorno dopo 35mila di Moderna ...