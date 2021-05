Omicidio Colleoni a Dalmine | rinviato a giudizio il figlio Francesco

(Di giovedì 13 maggio 2021) Processo conimmediato per, il 34enne accusato di avere ucciso il padre Franco nel cortile del ristorante “Il Carroccio”, in via Sertorio a, il 2 gennaio scorso. Lo ha deciso giovedì 13 maggio il gip del Tribunale di Bergamo., in carcere accusato divolontario aggravato da rapporto di parentela, andrà a processo davanti alla Corte d’Assise di Bergamo il prossimo 3 giugno. Il padre Franco, ristoratore ed ex segretario della sezione bergamasca della Lega Nord (nonché assessore provinciale tra il 1995 e il 1999) aveva 68 anni. I rapporti tra padre eerano da tempo complicati. Al culmine di una banale lite,gli avrebbe sbattuto la testa contro un cordolo di ...

BergamoNews

