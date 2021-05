Mirabelli: ”Gattuso dimostra di fare bene, ma in Italia manca la pazienza” (Di giovedì 13 maggio 2021) Mirabelli: “Gattuso? Un peccato separarsi. Se ci fosse un passo indietro…” Mirabelli – NAPOLI – Gattuso — A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Mirabelli, dirigente, per parlare del Napoli e di Gattuso che a termine stagione dovrebbe lasciare la squadra azzura. Queste le sue parole: Gattuso STA dimostraNDO DI fare bene “Gattuso sta dimostrando di fare bene, lavora da un anno e mezzo. Ci sono state situazioni non positive, il Napoli ha avuto momenti non facili ma da ricondurre a tanti problemi. -afferma Mirabelli -Gli altri pure ne hanno avuti ma il Napoli di più. Rino ha ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 13 maggio 2021): “? Un peccato separarsi. Se ci fosse un passo indietro…”– NAPOLI –— A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano, dirigente, per parlare del Napoli e diche a termine stagione dovrebbe lasciare la squadra azzura. Queste le sue parole:STANDO DIstando di, lavora da un anno e mezzo. Ci sono state situazioni non positive, il Napoli ha avuto momenti non facili ma da ricondurre a tanti problemi. -afferma-Gli altri pure ne hanno avuti ma il Napoli di più. Rino ha ...

