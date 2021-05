Mercoledì 12 Maggio 2021 – 325ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di giovedì 13 maggio 2021)Ora inizio: 10:02 In apertura diil presidente della Commissione affari costituzionali, sen. Parrini (PD), ha riferito che l’esame in sede referente del ddl n. 2167 non si è concluso e ha avanzato richiesta di un rinvio fino alle ore 16. Contrari alla richiesta i sen. Balboni (FdI) e Crucioli (Misto) che hanno considerato inaccettabile il ritardo dovuto alle divisioni interne allaranza. Messa ai voti per alzata di mano, la richiesta di rinvio è stata approvata. Alle ore 16 il sen. Parrini (PD) ha chiesto un ulteriore rinvio a domani mattina. La sen. Rauti (FdI) ha avanzando il sospetto di una manovra dilatoria dellaranza per evitare di discutere le mozioni in calendario sul tema delle riaperture. Il sen. Romeo (L-SP) ha spiegato che sul tema delle riaperture ...