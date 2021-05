Libro Di Battista: tornare con Renzi suicidio, ceduto a 'ricattatore politico'' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Ero disposto a digerire i voltagabbana per deRenzizzare l'esecutivo". Così Alessandro Di Battista -in uno stralcio del suo nuovo Libro 'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima- torna sulla fase che ha portato alla nascita del governo Draghi nonché al suo addio sofferto al M5S. "Pensavo, e lo penso tuttora, che tornare con Renzi fosse non solo un suicidio politico, ma anche un pessimo esempio dato alla pubblica opinione. Sarebbe significato cedere a un “ricattatore” politico professionista che, sfruttando la pandemia - il 'j'accuse' dell'ex deputato M5S - ovvero la difficoltà di indire elezioni, aveva brigato per far fuori un presidente del Consiglio inviso a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Ero disposto a digerire i voltagabbana per dezzare l'esecutivo". Così Alessandro Di-in uno stralcio del suo nuovo'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima- torna sulla fase che ha portato alla nascita del governo Draghi nonché al suo addio sofferto al M5S. "Pensavo, e lo penso tuttora, checonfosse non solo un, ma anche un pessimo esempio dato alla pubblica opinione. Sarebbe significato cedere a un “professionista che, sfruttando la pandemia - il 'j'accuse' dell'ex deputato M5S - ovvero la difficoltà di indire elezioni, aveva brigato per far fuori un presidente del Consiglio inviso a ...

Advertising

ale_dibattista : Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama “Contro! Perché opporsi al governo… - repubblica : M5S, dai vaffa alla solitudine che 'fa schifo': il sogno collettivo (infranto) e la sterzata a Sinistra nell'ultimo… - Linkiesta : Dibba torna in libreria e nel suo quinto libro c'è tutto il catalogo da grillino della prima ora: l'elogio alla riv… - TV7Benevento : Libro Di Battista: 'se avessi deposto armi un posto al sole con Draghi forse anche per me'... - TV7Benevento : Libro Di Battista: 'con no M5S a Draghi possibile spiraglio per Conte ter'... -