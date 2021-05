Google su multa Antitrust | siamo in disaccordo | valuteremo prossimi passi

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “rispettosamente incon la decisione dell’AGCM, esamineremo la documentazione e”. Lo afferma un portavoce didopo lada 100 milioni di euro dell’, per abuso posizione dominante, che ha imposto di rendere disponibile su Android Auto l’app di Enel X (Gruppo Enel). “La priorità numero uno di Android Auto è garantire che le app possano essere usate in modo sicuro durante la guida. Per questo – spiega– abbiamo linee guida stringenti sulle tipologie di app supportate, sulla base degli standard regolamentari del settore e di test sulla distrazione al volante. Le applicazioni compatibili con Android Auto sono migliaia, e il nostro obiettivo è consentire ad ...

, rifiutando a Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android Auto, "ha ingiustamente limitato le possibilità per gli utenti di utilizzare la app di Enel X Italia quando sono alla ..."Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione dell'AGCM, esamineremo la documentazione e valuteremo i prossimi passi". Lo afferma un portavoce didopo lada 100 milioni di euro dell'Antitrust, per abuso posizione dominante, che ha imposto di rendere disponibile su Android Auto l'app di Enel X (Gruppo Enel). "La priorità numero uno ...(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91) alle società Alphabet, Google e Google Italy per violazione dell ...L’Agcm ha sanzionato Alphabet, Google e Google Italy per violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.