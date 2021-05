Dal ciclone Indignados all’addio di Iglesias

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il 15 Maggio 2011 le piazze spagnole si riempivano di giovani indignati contro il sistema politico e il mercato. Nel solco delle primavere arabe e di Occupy Wall street la protesta contro gli effetti sociali della crisi economica del 2008 arrivava in Spagna, mettendo nel mirino il bipartitismo, l’austerità e la corruzione. Le speranze di una generazione cresciuta nel boom spagnolo, con l’aspirazione di vedere ripagata la propria alta formazione, si schiantavano sul muro della crisi. L’emigrazione, la precarietà, i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

notiziemigranti : RT @DottrinaSociale: Anna Lisa Antonucci: 'La tempesta tropicale Chalane ha colpito il #Mozambico centrale nel dicembre 2020, seguita da vi… - lastep440 : RT @DottrinaSociale: Anna Lisa Antonucci: 'La tempesta tropicale Chalane ha colpito il #Mozambico centrale nel dicembre 2020, seguita da vi… - 100sturzo : RT @DottrinaSociale: Anna Lisa Antonucci: 'La tempesta tropicale Chalane ha colpito il #Mozambico centrale nel dicembre 2020, seguita da vi… - PoliticaInsieme : RT @DottrinaSociale: Anna Lisa Antonucci: 'La tempesta tropicale Chalane ha colpito il #Mozambico centrale nel dicembre 2020, seguita da vi… - BenecomuneNet : RT @DottrinaSociale: Anna Lisa Antonucci: 'La tempesta tropicale Chalane ha colpito il #Mozambico centrale nel dicembre 2020, seguita da vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ciclone

Il Manifesto

Veena Malik, attrice, modella e star di reality pakistana, martedì è finita nell'occhio deldopo aver pubblicato su Twitter una frase attribuita ad Adolf Hitler per mostrare la sua ...suo ...... tanto da avviare, sempre nel 2020, un progetto che prevede il rimboschimento di alcune zone dell'Altopiano di Asiago (in provincia di Vicenza), disboscateVaia nel 2018. Il sedicenne ...Il Betis trova un posto in Europa League superando grande agli scontri diretti il Villareal, a meno due giornate dalla fine del campionato.Un nuovo team fa la sua comparsa nel Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Trivellato Racing, la divisione sportiva del Gruppo Trivellato, debutterà nella stagione 2021 con una s ...