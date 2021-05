Covid, Coraggio (Consulta): pandemia prova difficile per Paese (Di giovedì 13 maggio 2021) "La pandemia è stata una prova difficile per il nostro Paese, che tuttavia ha dato grande dimostrazione di sé". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, nel corso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) "Laè stata unaper il nostro, che tuttavia ha dato grande dimostrazione di sé". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo, nel corso ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Coraggio Covid, Coraggio (Consulta): pandemia prova difficile per Paese "La pandemia è stata una prova difficile per il nostro Paese, che tuttavia ha dato grande dimostrazione di sé". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, nel corso della sua Relazione sull'attività della Consulta nel 2020, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi e della ministra della Giustizia, Marta ...

Gli impatti della pandemia minacciano il futuro del leone E il Covid - 19 ha aggravato la situazione, rischiando di creare la tempesta perfetta per il futuro ... l'animale simbolo di forza, coraggio, vitalità. Ma oggi sono rimasti meno di 20mila leoni ...

Covid: Casellati, grazie a nostri infermieri per coraggio - Ultima Ora Agenzia ANSA Dl Covid, Fials: Approvazione scudo penale a medici e infermieri è atto di civiltà. Dl Covid, Fials: Approvazione emendamento su scudo a medici e ... resistendo lunghissimi mesi in prima linea con spirito di sacrificio e innegabile coraggio. Accogliamo con favore questo segnale di ...

Dl Covid: approvazione emendamento scudo penale a medici e infermieri, Fials: “È un atto di civiltà” Roma, 13 maggio 2021 – “Il Senato ha scritto una pagina di civiltà e rispetto verso coloro che sono stati definiti eroi, accogliendo l’emendamento al dl Covid che introduce uno scudo penale esteso al ...

