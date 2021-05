Cosa vogliono gli Infermieri Rispetto | formazione post-universitaria libera per tutti e stipendi da veri professionisti

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 maggio 2021)gliitaliani? Semplicemente, considerazione, ascolto,perda. Ci siamo chiestioggi gliitaliani e abbiamo provato a sintetizzare in questo servizio quali sono le urgenze da risolvere per non rischiare una implosione. I colleghi sono stanchi, oberati da anni di puro sfruttamento e da 16 mesi di Pandemia Covid che li ha messi letteralmente in ginocchio. Il rischio è che si stia perdendo l’identità stessa della professione e che tantipossano abbandonarla per altre scelte di ...