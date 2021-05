Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentaseiesima giornata (Di giovedì 13 maggio 2021) trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. La trentaseiesima giornata di campionato, valevole per l’ultimo turno infrasettimanale dell’anno, si è aperta martedì sera con il netto successo del Napoli sull’Udinese. I partenopei si sono imposti per 5-1, grazie ai gol di Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 13 maggio 2021)di: ecco i risultati, lagenerale e quella dei. Ladi campionato, valevole per l’ultimo turno infrasettimanale dell’anno, si è aperta martedì sera con il netto successo del Napoli sull’Udinese. I partenopei si sono imposti per 5-1, grazie ai gol di Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SerieA : Ecco la classifica della #SerieATIM a 3?? giornate dal termine! Cosa ti aspetti dal finale di stagione? ??… - rubio_chef : Oggi la Palestina è trend topic #Palestine #PalestineWillBeFree. Bene, ma non basta. Dobbiamo agire fisicamente, li… - ZZiliani : Vabbè, nessuno dice nulla per i 38 scudetti sbandierati allo stadio: che saranno mai 3 punti in più in classifica e… - NDroghe : @djaniceto Premesso che lA drogA non esiste (semmai lE droghE), a quale - in particolare - ti riferisci ? - OnlythebraveLxH : MADONNA SANTA NON SI MERITANO UN CAZZO NON GUARDO IL RESTO DELLA CLASSIFICA PERCHÈ BESTEMMIO -