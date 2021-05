Chi era Elisa Amato, uccisa dall’ex fidanzato a colpi di pistola (Di giovedì 13 maggio 2021) La storia di Elisa Amato è finita tra le pagine insanguinate della cronaca nera italiana, uccisa nel 2018 dall’ex fidanzato che poi si è tolto la vita. Un omicidio-suicidio, diranno le ricostruzioni, consumato a colpi di arma da fuoco. Elisa Amato è morta all’età di 30 anni, uccisa da Federico Zini il 25 maggio 2018. La sua storia è stata raccontata in una puntata di Amore Criminale, docufiction condotta da Veronica Pivetti su Rai 3, e ha scosso le cronache nazionali. Ripercorriamo le tappe del dramma, dalle origini al giorno in cui tutto è finito, al giorno in cui il suo mondo si è spento, soffocato nella ferocia di 3 colpi di pistola. Chi era Elisa Amato e ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021) La storia diè finita tra le pagine insanguinate della cronaca nera italiana,nel 2018che poi si è tolto la vita. Un omicidio-suicidio, diranno le ricostruzioni, consumato adi arma da fuoco.è morta all’età di 30 anni,da Federico Zini il 25 maggio 2018. La sua storia è stata raccontata in una puntata di Amore Criminale, docufiction condotta da Veronica Pivetti su Rai 3, e ha scosso le cronache nazionali. Ripercorriamo le tappe del dramma, dalle origini al giorno in cui tutto è finito, al giorno in cui il suo mondo si è spento, soffocato nella ferocia di 3di. Chi erae ...

